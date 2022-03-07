上海市成人吸菸率實現7年連降至19.4％；同時上海公共場所控菸狀況也持續改善，法定禁菸場所違規吸菸發生率進一步降低至12.1％，室內「無吸菸室」場所比例上升到99.7％，讓室內全面禁菸、室外不吸遊菸正成為上海市民的健康新風尚。

據中新網報導，從2017年3月1日起，《上海市公共場所控制吸菸條例》修正案實施，實現室內全面禁菸，今年是第5周年。上海市健康促進委員會方面介紹，5年來強化社會共治，形成控菸宣傳和監督執法打造無菸城市。統計2021年，有關控菸監管執法部門共檢查單位25.3萬多家、處罰單位1130家，處罰個人974人，罰款金額分別為逾280萬元（人民幣，下同）、9.05萬元，罰款總金額為逾289.2萬元。

據了解，上海公共場所控菸狀況不斷改善，室內無菸具場所、無菸蒂場所的比例也分別為95.3％和90.4％。另據統計至2021年底，全上海共創建3042家「上海市無菸示範單位」，超過7成大陸黨政機關、共計797家已建成無菸機關。

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