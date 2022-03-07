紐約市長亞當斯（Eric Adams）雖然沒有「特赦」籃網球星厄文（Kyrie Irving），厄文仍能體諒亞當斯的立場，他7日客場輸給塞爾提克之後表示：「我們說說亞當斯吧，紐約市長可不是件容易的差事。COVID肆虐，疫苗強制令，世界上發生的一切，戰爭、烏克蘭以及感受到的美國人。我不會想跟他的處境交換，在這時候決定某個籃球員能不能在主場比賽。我感謝他的評論與他的立場。」

厄文的意思大概是說，亞當斯身為紐約市長要打理很多事，不過他還是真的為厄文設想過。亞當斯跟籃網老闆談過，並且表達他希望厄文返回球場幫球隊拿下總冠軍，因為他一直是籃網球迷。亞當斯基於大局考量，無法為厄文一人打破規矩，但他對厄文一事的發言都是充滿善意的，厄文對此很感激。

「我知道終有一天我們會化解這一切，他將會來到球場，當做現在這些事從未發生過。」厄文說：「現在的情況對紐約與世界的人都很辛苦，我只是很高興他和聯盟總裁都站在我這一邊。」

在紐約進一步解封之後，沒打疫苗的觀眾也能進場，但是厄文身為「紐約企業的員工」仍受制於疫苗強制令。在對戰塞爾提克之前，厄文近8場比賽只上陣1場（客場對公鹿），他缺席對戰多倫多暴龍的客場比賽（沒打疫苗無法入境加拿大），以及客場對尼克的比賽（同樣在紐約）。