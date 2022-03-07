為搶攻機器人理財市場，兆豐銀宣布，將定期投資門檻降低至新臺幣2,000元（美元75元），讓更多小資族都能輕鬆上手，同時推出連續定期投資扣款達12次（含）以上，不僅申購免收手續費，還可享有該筆定期投資組合終身免收信託管理費；此外根據兆豐銀截至111年1月底最新統計，與去年同期相比，機器人理財客戶數成長近88％，資產管理規模更成長近151％。

據金管會統計資料顯示，機器人理財在台發展漸入佳境，截至2021年10月底，全台參與機器人理財人數已有12萬人，總資產管理規模已達44.82億元。兆豐銀行率公股之先推出機器人理財，各行庫也紛紛跟進，由於討論度高，已有更多金融業者推出類似服務。

對此兆豐銀指出，為持續推出「親民投資門檻」，因此特別調降定時定額投資門檻至2,000元，並提供4種獨具特色的機器人理財模組，希望能夠滿足投資人多樣化的理財需求，而兆豐銀行機器人理財平台依馬可維茲演算法設計的16個「AI小機器人」及自動再平衡機制，目前績效表現可圈可點，已幫助投資人分析市場動能訊號，避免追高殺低、盲目投資，精準掌握買賣時點，為投資人全天候把關，規劃適合投資組合建議。