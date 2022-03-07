去年台南養殖漁業放養面積較往年少1成，然因需求量未減，魚價隨之上揚，不過，近來飼料成本上漲，利潤漲幅空間有限，現在春季來臨，許多漁民朋友準備放養新年度的魚苗，有漁戶認為，去年魚價雖然好，但預估今年放養量不會因此而增加。

台南市政府農業局漁業科長吳國霖表示，台南每年3、4月為放苗期，去年初遇到乾旱缺水，有些漁民朋友選擇減少放養，再加上近年政府推動魚塭種電，也有部分魚塭為了設置漁電共生而休養，使得整體放養面積較往年少了1成，產量亦減少。去年本土疫情爆發，宅經濟當道，水產品內銷量增加，整體魚價很穩定。

養殖漁戶黃國基提到，以台南代表性的養殖魚種虱目魚為例，過去盛產時價格偏低迷，銷往國內魚市場的虱目魚，平均池邊價格每台斤30元，而去年8到10月產季期間，因為供應量減少，每台斤來到40元，而目前為非產季，池邊價每台斤衝到50元，估計母親節前後，池邊價每台斤有機會可衝破60元大關。

黃國基說，黃豆等原料上漲，飼料成本大漲1至2成，支出變多，加加減減下來，獲益還是有限，即使去年魚價好，仍沒有樂觀的本錢，因為每年的市場行情都難預估，今年不見得能維持這麼好，漁民擔心養太多賠本，大多應該會比較保守維持去年的放養量。

另正值放養期，市府農業局今天呼籲漁民朋友新年度放養魚苗後，務必於5月31日前備妥相關文件，向養殖所在地之區公所辦理年度放養申報，避免自身權益受損。