烏克蘭東部頓巴斯地區(Donbas)的反烏克蘭民兵團體「斯巴達營」(Sparta Battalion)，其首領弗拉基米爾•佐加(Vladimir Zhoga)在戰鬥中陣亡。該部隊稱，佐加是保護平民行動中受重傷而死。不過此人是個爭議人物，是個白人至上的新納粹主義者(

Neo-Nazis)，普丁對烏克蘭用兵的理由之一就是「打擊新納粹」，然而俄羅斯的新納粹問題一點也不比烏克蘭少。

英國每日郵報( Daily Mail)報導，頓內次克人民共和國領導人普西林(Denis Pushilin)在Telegram 頻道上表示：「今天在伏爾諾瓦卡(Volnovakha)，獨立衛隊『斯巴達營』的指揮官佐加上校英勇地犧牲了。…他是在護送婦女和兒童離開戰區時中彈的。新納粹向他們開火……」

「為表彰佐加上校的犠牲，我以頓涅茨克人民共和國總統的名義，將國家英雄的稱號追授給弗拉基米爾•阿爾捷莫維奇•佐加。安息吧，兄弟！」

這是頓內次克方面的看法，從別的角度來看就不是如此。斯巴達營從組建開始就是個極受爭議的組織，該部隊於2014年 8月在頓內次克成立，很快就與烏克蘭政府軍交戰，就烏克蘭方面的說法，斯巴達營在戰爭期間，犯了不少戰爭罪。

比如在佐加之前的指揮官，也就是斯巴達營的創建者阿爾桑‧巴甫洛夫(Arsen Pavlov)，他被控殺害15名烏克蘭戰俘，而且這是他自己說的。

巴甫洛夫在受媒體訪問時說「我射殺15名戰俘，我想殺就殺，我也大方承認。」

2016年，巴甫洛夫遭到暗殺，是在搭電梯時，被烏克蘭部隊安放簡易爆炸裝置炸死，之後該部隊就由佐加指揮。