「史上最硬教召」5日登場，而到底教召人員是如何被挑選出來的？也成為各界關注焦點。國防部7日表示，國軍以電腦系統選員參加教召，並會優先選用剛退伍的夥伴，教召的次數都是公平、合理的，且只要合乎後備軍人身分的，都會是選員的對象。

國防部7日晚間在臉書粉專上發文破除近期網路上的各種傳聞和謠言，並指出「教召選員」有3個方式：

1.我國的後備軍人各個都是保鄉保土的有為青年，人人都是「電腦系統挑」，每個都很順眼！

2.優先選用剛退伍的夥伴，是因為對武器專長的熟悉度較高，可以快速恢復過往身手，召訓的次數都是公平、合理的喔！

3.只要合乎後備軍人身分的，都是我們選員的對象，沒有誰比較特別。

此外，這次教召除持續加強召員編制武器「專長複訓」課程外，也進行「戰傷急救」訓練，區分「緊急救護技術」、「止血法」、「繃帶術」、「固定術」等課目，藉教官講解、分組實作、訓後合格簽證方式，使召員熟稔處置流程及急救作為。

六軍團指出，戰傷急救訓練的目的，在使人員模擬於敵火下作業情況，並藉由緊急救護處置，透過自救互救方式提高存活率，維護部隊戰鬥持續力。六軍團強調，戰傷急救訓練不僅能建立召員基礎救護觀念，使同袍在需要時可獲得即時協處，亦可從中培養渠等互助合作、冷靜判斷的應處能力，確保團隊戰力完整。