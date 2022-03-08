受到俄烏戰爭戰火波及，全球各地股市瀰漫恐慌情緒，原本力撐年線以上的台股也在近日失守。統一投信台股團隊指出，俄烏戰爭急速推升原物料價格，使通膨壓力遽增，進一步打亂市場及聯準會對於貨幣政策緊縮速度的預期。在通膨不確定性升高的背景下，聯準會政策將成為今年影響台股的主要因素。

因此，統一投信台股團隊，對於上半年台股審慎以待，預計大盤將呈現區間震盪。但無論是基本面或評價面，台股實際上都具備相對優勢。統一投信台股團隊分析，根據主計處數據，今年台灣經濟成長率將逐季向上至第三季，全年預期落在4.42％，大幅優於2010年以來的平均值3.34％，企業獲利也持續成長。目前台股本益比僅有13.6倍，遠低於近十年平均值17倍，評價也不算貴。

產業方面，未來一季看好第三代半導體、伺服器、電源控制、散熱及高速傳輸等應用前景。統一投信台股團隊表示，雖然半導體長料庫存調整已經開始，但為了因應第三季的銷售旺季，疫情造成的供應鏈瓶頸也尚未解決，預計上半年庫存調整幅度有限。且隨著全球資料運算及傳輸量大增，半導體需求將持續成長。此外，市場預估2023年開始加速生產的電動車，也將推動半導體產值進一步提升。

今年科技股投資焦點將落在Intel及AMD伺服器新平台，與前幾代相比，預計在今年推出的這兩大平台，規格皆大幅升級，使ABF載板及高速傳輸介面等需求上升。根據數據顯示，2018-2024年，WBG技術各應用面複合成長率，預期將達到30%，ABF載板供不應求的狀況也可望延續至2024年。

整體上台股基本面無虞，評價面也無太過昂貴的狀況。而今年可能影響台股的風險多屬於事件面，方向判定難度高，將使震盪幅度加大。例如近期俄烏戰爭、下半年美國期中選舉，或新冠病毒捲土重來的可能性。但是在體質穩健的保護下，台股的短期震盪反而是絕佳進場機會。統一投信台股團隊建議投資人，善加利用定期定額或低檔加碼的方式，分批進場佈局，累積股市長線資本。