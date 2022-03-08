許多人都有頭痛的經驗，但有些疼痛並不是止痛藥就能緩解的。外科醫師江坤俊指出，雖然多數頭痛都和壓力、天氣變化相關，但有6種狀況千萬不能輕忽，很有可能是腦部腫瘤、中風等徵兆，一定要盡速就醫檢查。

江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》中指出，近期天氣忽冷忽熱，容易造成頭痛，背後的原因是因為血管熱脹冷縮，當溫度快速產生變化，像是從室內走到室外，血管在一脹一縮的時候就可能引發嚴重頭痛，想要預防的話，就必須注重頭部恆溫，出門時戴個帽子、洗頭後盡快把頭髮吹乾，天冷時多喝溫開水也可以減緩頭痛。

不過他也表示，有6種頭痛的情況不能等，必須馬上就醫：

1、變本加厲的頭痛：本身就有頭痛的習慣，但近期嚴重度和頻繁度明顯加劇，就要當心，盡快去看醫生。

2、頭痛伴隨頸部僵硬：很可能是腦出血刺激到腦膜，才造成頸部僵硬。

3、神智不清的頭痛：可能是腦內有大片出血，非常危險。

4、發生在受傷或劇烈運動後的頭痛：若是在這2種狀況後頭痛，更要懷疑是腦出血造成，因為有些人受傷後不會當場出現頭痛，而是隔天才發生，也就是所謂的遲發性腦出血。

5、頭痛伴隨手腳麻木無力：如果是右邊腦出血，就會是左邊的手腳麻木無力，因此若是合併神經症狀的頭痛，一定要特別留意。

6、新發生的頭痛：過去沒有頭痛病史或很少頭痛，最近卻突然開始頭痛，雖然症狀並不嚴重，但仍需多加小心，很可能是腦內長了一些東西。

江坤俊表示，大部分的頭痛都跟壓力大、沒睡好、肩頸僵硬以及天氣變化有關，一般人只需要做一些改善措施，狀況就能夠得到緩解，但如果頭痛有合併上述6種狀況，就得小心可能是腦部出問題，一定要立即就醫。