市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢，美國10年期公債殖利率上揚1.85%，美股早盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲近百點，那斯達克指數小跌，台積電ADR小漲0.17%。

截至台灣時間22點31分，道瓊工業指數上漲92.35點（或0.28%），暫報32909.73點；那斯達克指數小跌8.91點（或0.07%），暫報12822.05點；標普500指數小漲7.49點（或0.18%），暫報4208.58點；費城半導體指數上漲16.89點（或0.54%），暫報3115.82點。

5大科技巨頭同步走跌，即將舉辦春季發表會的蘋果，股價小跌0.5%，暫報158.53美元。台積電ADR小漲0.17美元（或0.17%），暫報99.46美元；聯電ADR下跌0.07美元（或0.74%），暫報8.73美元。

蘋果將在台灣時間周三凌晨2點舉辦春季發表會，本次主題為「Peek performance」，推測新產品將聚焦效能、速度與顏色為主，預料蘋果將推出最便宜 5G iPhone「iPhone SE3」、首款 5G iPad「iPad Air 5」、有口罩解鎖功能的 iOS 15.4、新款 Mac mini、搭載 M2 晶片的 MacBook Air 、MacBook Pro，以及搭載 M1 Pro 的 iMac Pro。

。