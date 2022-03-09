經典喜劇影集《追愛總動員》一連拍了9季，該劇不僅坐擁高收視率，更多次獲得艾美獎、全美民選獎肯定，並捧紅劇中演員尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）、蔻碧史莫德（Cobie Smulders），甚至被稱為「史上最棒情境喜劇」。由原班製作團隊領軍的延伸外傳《追愛總動員之相愛百分百》，將帶領觀眾進入另一群好朋友的生活圈，看他們如何談戀愛，解決生活裡的大小事。

《追愛總動員之相愛百分百》與《追愛總動員》以同樣的故事架構為基礎，一開始由《慾望城市》金凱特蘿（Kim Cattrall）飾演已為人母的蘇菲，向自己的小孩們講起過往的戀愛故事，故事便回到2022年，讓我們看到年輕時的蘇菲（希拉蕊朵芙 飾）與她朋友的一連串趣味故事，劇迷們也能在其中發現相同的經典場景，一如主角群聚會的麥克拉倫酒吧、公寓，女主角希拉蕊朵芙（Hilary Duff）更拍胸補掛保證，該劇「超幽默，超勵志，老劇迷一定也會喜歡」。

希拉蕊朵芙在日前受訪時透露自己本來就是《追愛總動員》大粉絲，「我真的很幸運可以扮演女主角蘇菲，她的朋友們都很奇怪，也都很可愛，這對我來說很有吸引力。」她也大讚這個外傳故事非常勵志，即便蘇菲與她的朋友們常常遇到許多挫折，仍能以樂觀的態度去面對，「能與這個製作團隊合作，是我的榮幸。」並透露《追愛總動員之相愛百分百》幕後製作比起《追愛總動員》還要更複雜，「原版影集太棒了，他們緊密相連，表演也非常出色，而我們也試圖延續他們的風格，但又想創造一些全新的喜劇！」

她舉例這次是首次以多台攝影機同時拍攝，捕捉到演員們不同的角度，「我們後來看了幾集，覺得很棒，看起來真的是非常好的朋友。」由於《追愛總動員之相愛百分百》拍攝成果太好，先前也宣布將續訂第2季，集數更高達20集，是首季的兩倍多，足見以這部延伸外傳的熱門程度。《追愛總動員之相愛百分百》首季將於明（9日）在Disney＋獨家上線。