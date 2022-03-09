【愛傳媒簡秀枝專欄】認識廖偉立建築師，是從參觀南投「毓繡美術館」開始，從此就覺得，他的作品，幾乎無所不在。
日前參加「馬祖藝術島」，慕名走訪「馬祖軍中樂園」，褪去阿兵哥溫柔鄉的詭異色彩，轉型為遊客接待、展演中心，沒想到，那樣的偏鄉外島，也留下廖偉立作品，令人不禁為他的努力，刮目相看。
希望用建築落實理想，改造現代人生活空間，廖偉立「有建無類」，彷彿條件不怎麼樣的地方，他也竭盡心力，設法一圓提升周遭環境的夢想，例如，他的教堂、美術館、橋樑等，十分令人敬佩。
3月6日跟班到嘉義阿里山，在「觸口遊客中心」小歇，這個座落在偏鄉小鎮的接待中心，深灰色外型，饒富現代感，矗立在疊翠峯巒間。幾經打探，知道是廖偉立建築師作品。
再查了一下網路資料，上頭寫著：「該中心完成迄今已十年過去，公路沿線的所有電線都已地下化，天際線顯得特別清朗，各類鳥兒、蝴蝶和不可數的爬蟲類，讓那裡生氣盎然，大草原低飛迴繞的白鷺鷥，像是揮舞雙膀迎接遊客的到來；觸口行政暨遊客中心，可以說是台18線上，令人驚豔的新明珠！」
滿心歡喜，拍了照片，傳給廖建築師看，告訴他，揪團來看他的「新明珠」作品。只見廖建築師及時回覆：「一樓原本挑空設計，但已被業主不當使用，非常可惜！」
喔，突然間，感同身受了起來，建築師想落實理想，其實，並不容易！
作者為典藏雜誌社社長
照片來源：作者提供。
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