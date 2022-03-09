今年1月19日上市的LED新兵弘凱(5244)去年度EPS衝高，獲利年增47.34%，全年賺逾半個股本，擬配息3元，現金殖利率7.28%。弘凱2月營收雙衰，前2月營收年減12.95%。弘凱表示，因去年基期高，營收先蹲，法人則認為，今年營收仍拚增2成，全年獲利持續挑戰半個股本。

弘凱去年營業收入12.42億元，營業毛利5.90億元，營業利益3.37億元，平均毛利率、營益率達47.5%、27.15%，雙率均維持高水準，稅前淨利3.72億元，本期淨利3.04億元，歸屬於母公司業主淨利3.04億元，年增47.34%，基本每股盈餘5.05元，賺逾半個股本，並寫下歷史新高紀錄。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3元，以周二收盤價41.2元計算，現金殖利率7.28%。公司並於5月27日召開111年股東常會，地點位於桃園市桃園區春日路1492號R樓(海王經貿廣場管理中心會議室)。

弘凱副董事長暨發言人吳志明上市時表示，因去年大單基期較高，預估今年1、2月營運會略低，弘凱仍看好今年營運，法人預估，弘凱今年營收增20%有望，在股本因上市略有提升之下，2022年獲利持續挑戰半個股本。

弘凱2月營收0.67億元，年減11.62%、月減30.55%；前2月營收1.64億元，年減12.95%。億光(2393)2月營收16.05億元，年減4.38%、月減13.94%；前2月營收34.71億元，年減6.37%。富采(3714)2月營收25.38億元，年增26.71%、月減16.80%；前2月營收55.90億元，年增29.47%。

遭紅鏈搶單的富采周二跌破70元關卡，股價一路溜滑梯，LED產業上下游均有陸資追兵，2021年在中美貿易戰下，各大LED廠財報均有所起色，弘凱為LED封裝廠，因結合IC的獨特營運模式，轉型為方案解決商，切割出自己的利基市場，自己開IC的需求，也與不少大陸新創公司建立關係，去年財報成為近幾年少見EPS超過5元的LED廠，也超越mini LED龍頭廠富采的3.21元，去年度現金股利也超車富采的2元。