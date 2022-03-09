自行車成車廠明係（6804）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2600張，其中1847張採競價拍賣，競價拍賣期間為3月11日至15日，競拍底價為32元；預計於3月17日上午10時開標，並於3月21日至23日辦理公開申購。

明係聚焦歐美前兩大自行車市場，為全台少見專注中高階自行車及電動輔助自行車之成車廠，並以少量多樣、客製化生產模式，結合開發整合設計與精密組裝技術能力，成為歐美中高階自行車品牌長期指定合作伙伴；公司2021年繳出全年營收近18億元，YOY 32.1％、稅後淨利0.49億元，YOY 91.70％、EPS 1.85元優於2020年1.04元優異表現，今年前2月累計營收為4.30億元，較去年同期成長40.23％。

明係成立於民國74年，為台灣少見專注中高階自行車及電動輔助自行車車款之ODM成車廠，其核心產品（營業比重）包括：自行車成車93.40％、其他（車架組、前叉、零組件）6.60％，並以逾36年高精密整車組裝能力與MIT品質生產保證，成為歐美眾多知名中高階自行車品牌長期指定合作伙伴，奠定穩健營運基礎。

明係認為，全球自行車發展重心已從傳統代步型逐漸趨向運動、登山與休閒型態，歐盟與美國分別為台灣電動輔助自行車最大與第二大出口市場，顯見在近年隨著疫情改變通勤習慣與歐美市場明顯帶動下，電動輔助自行車已成為市場布局重點，整體需求仍相當強勁。

法人分析，隨著全球環保意識抬頭、全球中高階自行車／電動輔助自行車市場持續擴大，以及歐美民眾以自行車／電動輔助自行車健身代步與運動休閒熱潮持續攀升；將有助於明係未來營運擁有強勁成長動能，並成功取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，持續挹注營運表現，今年營收、獲利可望再創高峰。