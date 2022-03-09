新北市一名14歲的少女被18歲哥哥猥褻，向學校訴苦，檢警介入偵辦後發現，兄妹的繼父與生母竟涉嫌假借「性教育」之名，做出繼父逼繼女口交、生母與兒子發生性行為、教唆兄妹互相口交等離譜行徑，新北地檢署今依涉犯妨害性自主罪起訴這對惡質父母，18歲哥哥則依對未滿16歲女子猥褻罪嫌起訴。

檢方起訴指出，這對父母涉嫌自2015年至2018年間，對尚未成年的子女謊稱進行「性教育」，母親要求當時年僅12歲的兒子與她嘿咻、繼父在女兒9歲時逼迫她口交；2016年間，甚至還以看戲的心態，要求當時13歲的哥哥與10歲的妹妹互相口交，前後累計5次犯行。

哥哥成年後有樣學樣，也要求妹妹幫他打手槍，甚至要妹妹脫褲後坐在他身上，以性器互相摩擦。

開庭時，繼父因居無定所未到案說明，母親坦承犯行，但辯稱「沒有那麼多次」，哥哥則承認對妹妹猥褻。

檢方調查後認定這對父母犯行，依涉對未滿未滿16歲男女性交罪、成年人教唆少年及兒童犯罪、對於未滿14歲男女為性交罪起訴這對父母；而哥哥則因涉嫌以自己的生殖器摩擦妹妹的下體，被依對未滿16歲女子猥褻罪嫌起訴。

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