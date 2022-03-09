在美國總統拜登(Joe Biden)宣布對俄羅斯祭出最新的能源禁令後，此時前總統川普(Donald Trump)不忘跳出來蹭點熱度，昨(8)在個人推特發表聲明抨擊拜登執政下，石油價格是歷年來新高，更不忘向美國人民喊話:「大家想我嗎?」

美國總統拜登8日拋出震撼彈，宣布最新對俄羅斯的制裁措施，禁止進口俄石油及天然氣，此舉將對世界能源經濟產生重大影響，石油價格預計破天荒創下新高。然而，根據路透社報導，民調顯示，對俄羅斯的能源制裁似乎也為拜登迎來高支持率，獲得民主及共和兩大黨的支持，過半數的美國人民表示願意聲援烏克蘭爭取自由而多花點錢在燃料費。

根據美國國家廣播公司新聞台（NBC News）報導，昨美國汽油的平均價格上漲至每加侖4.17美元，創下歷史新高，引發部分共和黨人士批評根本是在扼殺美國能源，認為雙管齊下才是上策，對俄祭出制裁，同時可以透過提升原油產量來壓低美國價格，批評拜登此舉並非是促進自由市場環境的目標。

英國《獨立報》(The Independent)報導，美國前總統川普隨後也在推特上po出簡短聲明，寫下:「頭條新聞:油價創新高!你們想我了嗎?」進一步表示，「大多數的歐洲國家不會和我們一起抵制俄羅斯，跟往常一樣，美國不但被孤立，還被歐洲利用了。」

NBC News報導指出，石油生產不像是水龍頭隨便說開就開，國內市場牽涉到聯邦法規及國際市場的限制。此舉被直指是民主黨為了鞏固國會席次而應對通膨及能源價格的策略。

拜登昨在白宮宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭，並否認這項政策阻礙國內能源生產，他進一步補充，執政第一年開採的石油量比川普在位第一年時來的多。「今天的決定並非沒有代價，我會盡個人最大努力，不讓普丁製造的禍害殃及美國!」

佛羅里達州參議員魯比奧(Marco Rubio )在推特發文寫下:「美國應該用國產石油代替俄羅斯石油。」他更指出，美國每天消耗將近20萬桶俄羅斯石油。

I am glad Biden finally cut off the oil from #Russia



Now replace it with American oil pic.twitter.com/6SUfb465QD — Marco Rubio (@marcorubio) March 8, 2022

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示:「我們應該向德國的看齊，他們是歐洲最環保的國家。這根本無需立法，總統要做的只是改變，放棄在國有土地上的生產，別讓生產液化天然氣變得更加困難。」