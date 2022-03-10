信誓旦旦說要改過自新的父親，背後竟是恐怖淫狼！新北市1名少女小芳（化名）去年因為長年坐牢的父親出獄，決定搬去與父親同住，修補父女關係，父親原先表現得相當有父愛，帶她上教會、買東西，沒想到日子一久真面目曝光，父親竟會私下強迫小芳發生亂倫關係，小芳最後逃出家到醫院驗傷，全案因此曝光。

據ETtoday報導，該父親前科累累，而小芳因母親早逝，從小缺乏管教下行為偏差，13歲、14歲時曾墮胎各1次，而父親去年出獄後將小芳接來同住，原本他誓言會改過自新，不料正常日子沒過多久，又開始吸毒、酗酒、鬧事，而小芳最後哭著離開家裡說要永遠離開父親，最後完全接觸到父親。

知情人士說，小芳逃出家裡的神情有異，在眾人勸說之下，小芳才說「如果我講出來的話，爸爸會殺了我！」最後親友從小芳友人輾轉得知，原來小芳早就被父親性侵許久，小芳還曾經自行到醫院驗傷，院方最後通報社會局，全案才因此曝光，但父親到案堅稱沒有犯行，「我絕對沒有性侵女兒！」

據了解，現年46歲的該父親原本向親友信誓旦旦說會努力修補與小芳的關係，原本還會帶小芳去教會、買衣服，連親友都感覺他滿滿的父愛，但殊不知好景不常，原來小芳在家中遭父親暴力對待並性侵，最後崩潰逃出說想1人躲到中部過生活，不管多辛苦都不想再跟父親有接觸。

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