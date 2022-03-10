高雄市高姓、余姓男子赴宜蘭找友人，9日2人在宜蘭市一家KTV歡唱，高男去上廁所時，與林姓男子互看不順眼，雖然當下沒發生糾紛，但林姓男子與鄭姓、蕭姓、李姓等4名男子，事後在宜蘭市區找尋高男、余男，鄭男駕駛賓士車在南館市場攔下他們乘坐的Uber，林男持棍棒打破玻璃，鄭男還朝車內噴灑辣椒水，警方在案發6小時逮獲鄭男等4人，今天依妨害秩序等罪嫌送辦。

據了解，高姓、余姓到宜蘭找友人，並在KTV唱歌，友人先行離開後，高、余續攤，但高男上廁所過程中，疑與林姓男子互看不順眼，林男等4人在市區用過早餐後，不時在注意高、余2人的行蹤。

上午10時許，高男、余男在宜蘭酒廠搭上Uber後，被林男等4人發現，分別駕駛2車尾隨，鄭姓男子駕駛的賓士車在宜蘭市南館市場從對向攔下Uber後，林男持鋁棒打破Uber後座玻璃，鄭姓男子再朝車內的高男、余男噴灑辣椒水。

Uber司機見狀後，趕緊開車到宜蘭分局報案，警方獲報後組成專案小組，並鎖定林姓男子等人涉案，下午5時20分拘提林男等4人到案說明，今天依妨害秩序、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。

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