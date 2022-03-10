央行公布去年全年合計淨買匯91.2億美元，較2020年的391億美元大幅減少。楊金龍表示，美國財政部若發布匯率報告，台灣應該只符合其中2個條件，會少掉淨買匯金額條件，強調持續跟美國溝通中。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。民進黨立委吳秉叡、國民黨立委楊瓊瓔與曾銘宗都關注新台幣波動狀況，以及美國財政部報告會不會把台灣列為匯率操縱國。

楊金龍表示，雖然2021年新台幣續對美元升值，不過相對主要貨幣匯率穩定，去年上半年淨買匯87.3億美元，去年下半年隨著美債殖利率上揚，國內匯市對美元需求增加，美元供需大致平衡，因此央行淨買匯縮減至3.9億美元；全年總計淨買匯91.2億美元。

美國財政部每年4月、10月會公布匯率報告，對匯率操縱國設有3項標準。第一是對美國商品貿易順差超過150億美元以上；第二是經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；第三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯月數。

楊金龍指出，從相關條件來看，台灣對美國順差還是年年增加，主要是資安、中美貿易衝突等帶動，因此第一項貿易順差、第二項經常帳順差等比例應該還是會符合，不過，第三項淨買匯金額條件應該會剔除在外。

外界關注新台幣匯率近期明顯走貶，28元是否會是新常態。楊金龍強調，新台幣匯率基本上由供需決定。今年美國聯準會（Fed）暗示將採取升息等政策，新台幣今年到3月7日對美元貶值1.98%，不過仍相對其他貨幣穩定。

楊金龍表示，外資如果在台股賣超後，相當規模資金就會匯出，不過也有可能股市下來後又進場，這時候又不一定都匯出，強調匯率價格本來就會上上下下，如果出現某些因素讓市場失序，央行一開始也會提供流動性，但事實上出口商拋匯需求也很猛，「廠商看價格好，也會決定進場時間」，央行都會密切注意流動性。（編輯：潘羿菁）1110310