睽違68天，台灣本土零確診，讓不少民眾期待這是否意味著離解封更進一步。而醫師沈政男表示，台灣能擋住R0值號稱10的Omicron，不只是全球唯一的好成績，也是人類千年防疫史上的大事，而台灣的成功就是靠著「quarantine」這個字，加上精準又快速的疫調，直接封住病毒所有退路。

沈政男昨在臉書發文說，台灣能將Omicron本土歸零，不只是全球唯一，也是人類千年防疫史上的大事，歷史一定會記載。而台灣能把一個號稱R0值9到10的病毒圍堵起來，流行病學教科書真的必須改寫了。而台灣能成功靠的就是「quarantine」這個字，字面上是40天，後來演變成隔離，也就是14世紀威尼斯防疫所用的方法。

沈政男指出，隔離有效的前提是精準又快速的疫調，將新冠病毒的去路封鎖，讓它插翅難飛，這是21世紀台灣才有的法寶。不過，至今都還有人說「清零不切實際」，但明明台灣已防過好幾波疫情了，大家若還在用歐美那套來看台灣，當然會看走眼。

沈政男也說，大家不妨看看現在的香港，如果不是台灣堅持清零，很可能就會變成跟香港一樣，那就真的是欲哭無淚。事實證明，台灣社會走出了一條迥異於當代文明盛行的集體生活方式，台灣到底怎麼做可以擋下這麼頑強的病毒，值得大肆書寫，台灣人要有志氣，知道自己有獨到之處，可以貢獻心力，為人類文明尋找出路。