現代電力電子元件需要盡可能實現更高的系統效率，這也促使元件的功率密度不斷提高。然而，一旦發生短路故障，就會對高價值系統構成威脅。為了避免這種狀況的發生，並為系統提供可靠的保護，英飛凌科技（Infineon）宣布推出EiceDRIVER F3 （1ED332x）增強型系列閘極驅動器，進一步壯大其EiceDRIVER增強型隔離閘極驅動器的產品陣容。

該系列閘極驅動器能夠提供可靠且全面的保護，防止短路故障的發生，讓包括IGBT在內的傳統功率開關以及CoolSIC寬能隙元件得到有效保護。該系列閘極驅動器專為工業驅動、太陽能系統、電動汽車充電、儲能系統及商用空調等應用而設計。

EiceDRIVER F3增強型系列閘極驅動器採用爬沿距離為8mm的DSO 16 300 mil寬體封裝。這款單路隔離閘極驅動器具有高達300 kV/us的超高共模瞬態抗擾度（CMTI），以及高達8.5 A的典型輸出電流。離散性小的通道至通道傳播延遲匹配有助於最大限度地降低死區時間，提高系統效率，並減少諧波失真。該系列閘極驅動器提供短路箝位、主動關斷及主動式米勒鉗位等保護功能。

EiceDRIVER F3增強型系列閘極驅動器適用的功率範圍較寬，可支援40 V絕對最大輸出電壓。此外，該系列閘極驅動器耐高溫、適用於快速開關應用，能夠在惡劣的環境中正常使用，是驅動傳統IGBT、IGBT7及碳化矽（SiC）MOSFET的理想選擇。並且，由於具備高達2300 V的額定電壓，它可支援阻斷電壓超過1200 V的電源開關。該系列閘極驅動器還獲得了UL 1577和VDE 0884-11（加強絕緣）認證，確保了其在應用中的高可靠性，並保證了較長的使用壽命。