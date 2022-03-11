不少人盥洗後，耳朵進水造成不適，習慣拿棉花棒挖耳朵，不過在清潔耳朵時，其實也可以觀察耳屎的顏色，了解身體是否出問題。翰醫堂中醫診所表示，耳垢的顏色與黏稠度其實都有不同的意義，並分享5種耳屎狀況所反應出來的健康警訊。

翰醫堂中醫診所近日在臉書發文表示，耳屎的顏色與黏稠度，也可以是檢查身體是否出問題的依據，耳屎若是「深黃色、量多、耳道癢痛」，代表因風熱侵體，氣候多變造成；「暗黑色」是壓力大，導致耳屎過度分泌，或耳屎無法排出造成氧化。

另外，耳屎呈現「綠色」，可能是因為細菌感染，導致耳道發炎；「灰色又帶濕黏」：屬正常現象，可能是灰塵堆積所致，是耳垢保護耳道將異物排出的表現，因此無須擔心，但若有乾癢皮屑需注意，是否為脂溢性濕疹，最好找醫師檢查；「黏稠、暗咖啡色」，出汗量高導致，通常發生於體汗較重的人，也屬正常現象。

耳朵到底該不該經常清潔？敏盛醫院研究副院長江坤俊曾在《江P醫件事》YouTube影片表示，耳屎由外耳道分泌的油脂、角質層及腺體分泌物混合而成，有保持外耳道濕潤、抑制細菌生長的作用，建議民眾不要自行掏耳，或太頻繁清除耳垢，以免戳傷耳膜，造成感染風險，耳朵若是進水，只要將頭倒向進水的那一邊並單腳跳躍，水就會自然流出，或使用吹風機稍微吹乾即可。