蘇貞昌嗆蔣萬安「你祖父說反攻大陸」 苦苓火大痛批：耍無賴！

藍委蔣萬安今在立院質詢，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇貞昌則反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安今（11）日下午接受媒體專訪時回應，批評蘇貞昌這種比喻非常「不倫不類」，也不需要惱羞成怒，到處牽拖！

蘇貞昌今（11）日上午到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」

蔣萬安下午接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》網路節目專訪時回應，蘇貞昌的比喻非常不倫不類！

根據《ettoday》報導，對於蘇貞昌提到反攻大陸，蔣萬安說，「蘇貞昌不需要惱羞成怒，到處牽拖，如果真的會停電，那也要說為甚麼，看是要加強人員訓練、加強能力等等，就事論事，但他就是不敢。」「兩位蔣總統對台灣有著極大貢獻，身為蔣家後代對此感到驕傲與心懷感念」！