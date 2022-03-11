俄烏大戰持續延燒，歐美國加強對於俄羅斯的制裁力道，並將打擊範圍擴及該國經濟命脈的能源產業。前民進黨立委郭正亮直言，現階段的制裁措施，已經看不出底線和邏輯在哪裡，而且俄羅斯也祭出殺手鐧回擊，各方都已陷入大亂鬥的狀態；同時，他也十分擔心，台灣跟進制裁後，原本自俄羅斯進口的天然氣和煤炭若出現缺口要如何補上，未來是否會有能源價格暴漲的問題？

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中指出，看到天然氣和能源交易，允許歐元豁免於SWIFT，就知道制裁是意思意思。郭正亮表示，這次的經濟制裁中，最徹底的是俄羅斯主權債券和金融資產，不得在其他國家販售；但在抵制天然氣的部分，只有美國是真的抵制，且美國自身也會受到影響，所以也在尋求向委內瑞拉和加拿大購買。

郭正亮分析，很多公司宣布暫停在俄羅斯的業務，而俄羅斯事實也上拿出很多殺手鐧，只要離開就沒收你在俄資產，但目前還沒出現個案，所以可以當成文宣戰來看。同時，西方的制裁也違背對個人財產的保護，制裁要有底線，針對政府資產官員資產凍結大家可以理解，怎麼可以把私人公司和個人資產都凍結？俄羅斯當然就火大，最近就又發明一招，開放駭客公開破解版的微軟軟體。

郭正亮認為，現在的情況就是大亂，講不出邏輯了，制裁通常都有一定的限度，要針對政府，怎麼可以針對個人和公司？而台灣進口的天然氣有10%左右、進口的煤炭有14.7%來自俄羅斯，若出現缺口，不知道王美花從哪裡買？有這麼好轉買嗎？美國也不會立刻給你？沒有簽長約，按市場零買會很貴，且也不知會不會有能源價格暴漲的問題。