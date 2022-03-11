市場關注俄烏會談的進展，美股早盤三大指數同步走高，道瓊工業指數上漲逾250點，那斯達克指數也上漲逾百點，台積電ADR小漲0.6%。

截至台灣時間22點31分，道瓊工業指數上漲264.47點（或0.8%），暫報33438.54點；那斯達克指數漲101.54點（或0.77%），暫報13231.50點；標普500指數漲30.18點（或0.71%），暫報4289.70點；費城半導體指數也漲51.06點（或1.59%），暫報3262.13點。

5大科技巨頭普遍上漲，僅Meta（原Facebook）下跌近1%。台積電ADR小漲0.63美元（或0.61%），暫報104.59美元；聯電ADR上漲0.15美元（或1.64%），暫報9.29美元。

俄羅斯總統普丁暗示，俄羅斯與烏克蘭的會談取得某些「積極」進展，提振市場信心。烏克蘭總統澤倫斯基則宣稱，烏克蘭正走向勝利，抗俄戰爭已達「戰略轉捩點」，不過，美國總統拜登即將宣布取消俄羅斯的最惠國待遇，顯示制裁行動將持續升級。