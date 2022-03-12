美國聯邦參議院軍事委員會10日舉行聽證會，美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）出席作證，台灣問題照例成為美國議員質詢的熱點議題。阿奎利諾認為隨著共軍到2027年實現現代化，北京採取行動的時間線可能在收縮。

根據《中評網》11日報導，參議員科頓詢問，前印太司令戴維森關於北京將在6年內採取行動的預測現在是否還成立？阿奎利諾表示，戴維森將軍的想法是基於幾個不同的觀點，要去問他怎麼得出這個結論的。但共軍要在2027年之前實現現代化，中國大陸的一系列行動顯示，「這個時間線可能收縮，我無法做出預測，但我只知道要做好準備。」

阿奎利諾強調，「我不認為我會試圖去預測，但我被賦予的使命，一是防止衝突，二是如果防止失敗，能打能贏。所以要做好準備。」

對於是否改變對台戰略模糊性等敏感問題，阿奎利諾重申，戰略模糊性過去40年成效好，也完全支持台灣關係法、三個聯合公報和六項保證及一個中國政策。