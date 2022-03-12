活在社群年代，「顏值高低」也和身體健康狀況有關嗎？過去曾有科學家認為，相貌愈出眾的人，可能擁有更為健康的身體，但沒有明確研究能佐證兩者間的關聯。近期美國德州基督教大學研究則宣稱，具有高度吸引力的族群，不僅有張漂亮的臉蛋，身體的免疫功能也比常人更健全。

德州基督教大學的研究團隊招募159名17-30歲之間的受試者，並透過人口統計與生活問卷檢視他們的日常習慣。其中，BMI超過30者、精神疾病患者與慢性病患者等免疫功能有潛在異常風險者皆剔除在外。結果顯示，某些外觀特徵似乎更能對抗細菌感染，也對其他個體更有吸引力。

(圖/潮健康提供)

●高吸引力者更能對抗病毒？ 實驗結果男女有別

在實驗過程中，受試者被要求保持「無情緒」的面部表情，並且卸除所有化妝品後才能進行面部吸引力評分。另外，受試者也接受血液採樣，檢驗外周血單個核細胞（PBMC）、自然殺手細胞（NK Cells）的活性，以及血液中金黃色葡萄球菌的生長狀態，作為評測受試者免疫能力的標準。

研究結果宣稱，外觀被認為較具吸引力的受試者，免疫系統對大腸桿菌的「吞噬作用」更高，被微生物感染的機率較低。此外，在女性受試者眼中的「高吸引力男性」，體內的自然殺手細胞功能更強，這代表他們的免疫系統更能對抗病毒威脅與腫瘤生長。

相反地，自然殺手細胞功能健全的女性，並不容易吸引到男性受試者的目光。被男性受試者定義的「高吸引力女性」，殺手細胞功能呈現低落、血液中金黃色葡萄球菌的生長速度較慢。研究團隊認為，殺手細胞的活性降低與女性雌激素較高可能有關；高雌激素女性通常被認為更具女人味且更有魅力。

●吸引力不分族群性向 專家：符合「6種條件」魅力值爆表

研究作者Summer Mengelkoch表示，受試者對「吸引力」的定義多為高度對稱的臉部、濃密的眉毛、較大的瞳孔、小鼻子、豐滿的嘴唇與狹窄的臉頰。過去也有研究證明，具高度吸引力者往往被視為更好的生殖對象，能產出優良的後代。

(圖/潮健康提供)

「我們發現，更有能力對抗細菌感染威脅的人，通常非常具有吸引力！」Mengelkoch表示，即使將性取向（如異性戀與同性戀）與種族（如歐裔、亞裔或非裔）等條件納入研究中，仍然不影響最終結果。換句話說，所有性取向的人都對人們的吸引力給予相同的評價。

不過，Mengelkoch補充說明，究竟什麼是「吸引力」科學家們的定義並不完全一致。吸引力的心理機制形態亦相對複雜。即使面部容貌決定部份的吸引力條件，但個人的身材、個性、品格，也都是建構個人魅力的重要因素。

「並不能斬釘截鐵地說，吸引力較高的族群，身體機能就會更好。往後的研究需將內在魅力或其他因素一同納入。」Mengelkoch表示。