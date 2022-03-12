台中一中因高一學生在音樂課一份報告，遭音樂老師嚴厲斥責，引發網友一面撻伐。台中市教育局指出，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，對於學生學習過程的努力應多予肯定。

教育局指出，新課綱的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集過程、產出成果等，都是重要的學習歷程。

針對台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局強調，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，以及教師班級經營狀況。

教育局表示，對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。另外，新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論。