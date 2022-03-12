東京奧運羽球男子雙打金牌王齊麟、李洋，今(12)日參加台灣科技大學校慶路跑活動，為校慶運動會活動展開序幕。

台科大校慶路跑活動在公館水岸廣場舉辦，途經古亭、溪州、景美，全程約3公里，路跑活動分為3公里休閒組，6公里及12公里教職員組、學生組及校友組，讓全校師生、外籍生、校友都能一起參與，今年共有超過800人參加路跑活動。

特別的是，東京奧運羽球男子奧運雙打金牌組合麟洋配，王齊麟、李洋及教練陳宏麟擔任台科大路跑活動運動大使，為台科大參賽選手加油鼓勵與互動，並與現場貴賓一同鳴槍、領跑。

李洋在致詞表示，很高興和大家一起跑步，讓更多人參與運動的這項活動，也提醒大家跑步時注意安全，跑步是很快樂的事，「我們一起努力跑吧！」

王齊麟、李洋於現場於活動衫上簽名，將抽獎送給今日參與完成活動的台科大教職員生。

台科大校長顏家鈺表示，台科大於每年3月校慶時舉辦許多運動賽事，包括路跑活動、校慶運動會、拔河比賽、田徑比賽、趣味競賽等，希望鼓勵全校教職員生，養成規律運動的習慣，培養運動風氣，不論是研究、工作、或是學業繁忙，都不要忘了健康是最重要的，能持續規律運動，也是自律成功的表現。