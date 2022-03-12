民進黨高雄市議員黨內初選選情激烈，菊系與湧言會新人傾全力拚戰，不過針對立委賴瑞隆點名黨部主委幫助自己子弟兵，對其他人來說是不公平的，民進黨黨部則說，黨部主委與全體黨工都是黨員的公共財，歡迎邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

針對立委賴瑞隆12日為前鎮、小港議員擬參選人黃彥毓站台開記者會時，特別提到黨部主委幫助自己子弟兵，對其他人來說是不公平的。針對這點，民進黨高市黨部強調，黨部主委與全體黨工都是黨員的公共財，願意為有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

由湧言會推出的「高雄正能量」前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇12日一早由「高雄青連線」議員李雅慧、林智鴻、黃文益、鄭孟洳等人陪同到瑞興市場一一拜票，老幹新枝攜手全力拚初選，碰巧與「邁向過半大聯盟」成員黃彥毓及高雄6名立委合體，都選在同一個市場，雙方雖無直接碰面，但全積極拉票，看得出選情是相當激烈。