北市一名10歲女童，日前下午趁家人不注意時偷跑出門遊蕩，淡定的在超商閒逛，當女童父母發現家中小孩不見了，著急向大安分局安和路派出所報案協尋，最後發現女童「跨轄」，被信義分局三張犁員警尋獲。

警方調查，女童家住在大安區安和所轄區，過個馬路即為信義區，大安警發布協尋通報後不久，光復南路一家超商店員發現一名女童無大人陪伴，在店內逗留許久，察覺有異，遂向信義分局三張犁派出所報案。

員警黃昱榮、陳彥惠到場後見女童喃喃自語，女警姊姊溫柔關懷詢問，但女童都無法清楚回答問題，員警正準備把女童帶回派出所照護，便接獲值班員警通報安和路派出所有家長報案協尋，並敘述失蹤女童的相關特徵，黃、陳2員立即比對出就是眼前女童。

三張所員警開車護送女童到安和路派出所，原本焦急等待的父母見小孩平安歸來，終於放下心中大石，連連向警方稱謝，才讓這場驚魂記平安落幕。

警方提醒，民眾家中若有幼童，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時更要注意動向以防走失，勿因一時不察而發生憾事。