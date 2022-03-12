這「室友」定義讓網友霧煞煞！1名網友日前認識1名女生，他原以為女生單身，後來才輾轉得知對方早有「交往10年的同居男友」，但女方從不在生活、社群中曝光男友，甚至會稱呼男友是「室友」，讓該網友相當不解；其他人則說可能感情太穩定，稱呼是個人自由，也有人直說「不是真的交往，騎驢找馬有人付房租」。

該名網友在PTT上發文表示，他前一陣子認識1個女生，原以為對方沒有男友，「因為不論現實中或臉書未曾見過她的男友，臉書也找不到任何線索痕跡，都只有跟她朋友姊妹滔」，後來他輾轉得知對方其實1個小1歲的男友，且已交往10多年並同居，女方較熟朋友也證實此事。

1名網友日前認識1名女生，他原以為女生單身，後來才輾轉得知對方早有「交往10年的同居男友」，但女方竟稱呼男友是「室友」，讓該網友相當不解。（翻攝自PTT）

該網友說，該名女生說男友已經「像家人了」，平時在外頭女生只會稱呼男友是「室友」，讓PO相當不解說「實在好奇，他們到底是什麼關係？可以交往10多年不公開、沒打算結婚（有一定年紀了），從男生角度看根本超不合理」。

其他網友則留言說「不是真的交往，騎驢找馬有人付房租」、「裝單身而已，不要以為她對你多特別」、「我同事叫老公也叫室友，我是沒想過理由」、「不想講明是另一半阿，又沒要跟誰交代」、「就只是低調一點而已吧」、「跟週遭的人關係不好，不想讓別人知道的」、「表示她可以不太顧慮那個『室友』跟其他人往來」、「自己老公還會說：我家那個死人」、「同居但是還沒結婚，偶爾互相解決需求一下的關係」。