環保局針對超商物流車檢驗。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市固定汙染源及移動汙染源占全高雄市空汙來源三分之二，環保局推動五大工業區減排及分批加強輔導柴油車輛定檢，預期可分別減少汙染物排放1198公噸及3356公噸，加速改善高雄空氣品質。

環保局今年將針對大發、林園、林海、仁大及楠梓工業區推動固定源減排專案，優先盤查各工業區產業排放特性及汙染物種，透過落實加嚴標準、進廠深度查核及專家學者輔導改善等多項管制措施，加速業者減少排放。

大發、林園及仁大三大工業區主要指標汙染物為氮氧化物與揮發性有機物，環保局將要求工業區內相關業者針對設備元件、空汙防制設備提升效率等進行改善，預計可減少455公噸汙染物排放。

臨海工業區汙染物包含粒狀物、硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物，預計可減少743噸汙染物排放。楠梓科技產業園區則針對揮發性有機物及異味，透過強化查核、專家輔導，減少改善異味陳情件數。

環保局指出，這兩年受疫情影響，「宅經濟」正夯，進而造成物流業蓬勃發展，柴油物流車於穿梭市區道路拚經濟的同時，伴隨而來的車輛怠速排煙易近距離影響空氣品質。今年規劃第一階段輔導包括7-11、全家、OK及萊爾富等4大超商之柴油物流車輛，凡出廠滿5年以上之柴油車輛，每年需完成排煙檢測合格。然為讓業者更方便執行檢測，除轄內所屬3處及其他縣市環保局設立之柴油車檢測站外，環保局亦提供行動檢測站，及授權之8家柴油車定檢示範站，提供物流車輛多元管道執行檢測，加速完成全數檢測。

輔導四大超商物流車外，環保局同時規劃分期輔導物流園區（台糖物流園區等）柴油車及廢棄物清除業者運輸車。環保局帶頭做起，柴油垃圾車，已連續三年實施自有垃圾車排煙檢測符合排放標準。

第二階段將規劃輔導進出本市焚化廠的民間廢棄物清運車輛，建立業者養成車輛維修及保養觀念，定期實施排煙檢驗符合排放標準，讓民眾居住的空氣品質可以更好，預估實施柴油車輛相關輔導後，可減少汙染物排放達3356公噸。