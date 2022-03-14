全台最大牛肉進口商美福公司位於桃園蘆竹的倉儲，10日發生火警，連燒多日釀空汙也引發民怨。被視為下屆國民黨桃園市長熱門人選的台北市議員羅智強，13日從蘆竹坑口捷運站出發，展開「1000公里傾聽桃園之旅」，他今(14日)在臉書透露，不斷有民眾和他訴苦，這幾天被塑膠惡臭薰到噁心想吐，「這些痛苦，誰懂？」

羅智強表示，昨(13日)從蘆竹走到大園時，不斷有民眾訴苦，這幾天被塑膠惡臭薰到噁心想吐，「這些痛苦，誰懂？」也有民眾也向他說聲謝謝，對方表示，有看到新聞，因為走桃園1000公里的第一天，就來關心蘆竹的美福火災，更透露「我們一直在吸塑膠毒氣，叫天不應，叫地不靈！」「謝謝你來的第一天，就為蘆竹人發聲！」

另外，羅智強表示有遇到一位義消，於是向對方詢問關於這次火警，對方也提醒了3件事，分別是第一，打火弟兄真的很辛苦，這次火災有點不太一樣，大家要幫他們加油；第二，桃園工廠大火不斷有結構性問題，過去幾年消防人員也因此死傷慘重，這個結構問題不解決，工廠火災只會不斷威脅打火弟兄的性命以及人民的人身健康財產安全；第三，廠商的責任太輕，根本不在乎消防安全。

羅智強聽完後也說，消防人員辛苦了，也希望市政府，可以聽到這些最真實的人民心聲。對此有網友留言表示，「苦民所苦一起努力」、「辛苦的是消防員及當地居民」、「昨天一出坑口站真的有聞到塑膠味，這對蘆竹的朋友是一大困擾」。

另外，根據《中國時報》今報導，桃市環保局長呂理德表示，接獲大批民眾陳情，抱怨濃烈塑膠惡臭，雖部分數值偏高，總揮發性有機物最高達0.7ppm，但對比加油站100ppm容許濃度標準仍低，已加強監測，並依空汙法告發，視程度開罰10萬到500萬元。