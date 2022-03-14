無關白雲！中一中師生對嗆真相竟是為「念課文」 音樂老師坦承情緒失控願道歉

台中一中音樂課報告引爆師生衝突，事後更有人上傳一段影片，是去年該名呂姓教師被學生取綽號「白雲」後暴怒的情況，對於老師在學校是否長期遭學生霸凌？校方強調，上午與老師對話過程談及綽號問題，老師表示她個人很堅強，也儘量對綽號一笑置之。

台中一中教務主任彭佳偉說，呂姓教師在工作場所因為外表被取綽號，還被學生拿來說了許多年，對老師身心來說壓力一定沉重，但呂老師在與學校對談時提到此事，她表示，個人相當堅強，也對綽號一笑置之，但也認為因外表取人綽號牽涉到學生品格教育，是學校應該要努力的部分。

針對中一中呂姓音樂老師曾因被學生取綽號「白雲」而情緒失控，該校教務主任彭佳偉轉述老師說法，強調她個人很堅強。(林欣儀攝)

在課堂上情緒失控，且影片還被學生上傳網路，引發社會嘩然，彭佳偉說，在與呂老師對談的過程中，她感到委屈的情況一定有，至於是否會萌發退休念頭？老師有個人生涯規劃，應該還有幾年才會屆退。

校方強調，呂老師的教學風格，一直以來都是相當嚴謹、按部就班，可能也因此才會出現這次因報告超出範圍引爆的爭執；對於這次事件的發生，獎懲不是最重要的，學校會盡力協助師生雙方度過這次的衝突，並建構出良好互動，未來也會針對課堂上教學方法、教師課堂管理與手機使用方式、師生互動分際等再加強管理與輔導。