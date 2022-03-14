空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱平安獲救；空軍督察長柳惠千少將下午在記者會表示，戰機有機械故障，但確切原因仍待細查，需透過飛官描述、打撈殘骸後才能確定哪個系統故障。他說，黃重凱是資深飛官，他在飛機高度2000呎時跳傘，而根據幻象戰機技術手冊，跳傘最低高度就是2000呎，所以飛官決心下達相當精準，是最好的示範。

柳惠千表示，戰機有機械上的故障，但確切原因仍待細查，可確定的是，飛官在返場過程有呼叫故障，並採直線方式返場，而當時發動機已無法維持飛行姿態，且動力不足以安全飛行，因此決定跳傘。他特別強調，黃重凱不管在跳傘決心及跳傘前準備動作，都做了很好示範。

有關幻象戰機維修方面，柳惠千因為疫情關係，零附件的確延遲，但現已解決，都沒問題。

柳惠千也說，這架戰機是執行完戰備訓練任務結束，申請返場時發現機械故障，不是特別攔截或針對共機。

柳惠千也強調，今天起幻象型機全面停止飛行，執行天安特檢及調查；另外，也暫停包括F-16、IDF經國號等其餘機型訓練，但偵巡、警戒任務仍正常飛。

至於是否因為停飛導致台灣空防出現漏洞，柳惠千表示，空軍的兵力是統一指揮、集中運用，不會因為其中一型機故障或任務調整而影響空防，包含前一陣子的IDF及F-16性能提升，都能夠隨時機動調整。

幻象戰機成軍迄今，今天是第8次失事，共7人獲救、5人殉職，戰機折損6架，現存54架。