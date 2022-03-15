國民黨醫委會主委蔡明忠14日表示，過去，國民黨執政，民進黨在野立委可以隨心所欲地責難官員、監督官員，看似義正詞嚴，如今角色互換，但唯一不變的卻是國民黨立委不能質詢民進黨官員，但官員還是可以監督立委、嗆聲立委。

蔡明忠說， 303大停電，不管民進黨政府怎麼蓋「遮羞布」，真正的原因就是臺灣陷入供電不穩的經濟、民生危機。全臺各地輪流減電、終至大停電，簡直就是臺電對民眾產業的無差別攻擊，不僅市民人心惶惶、產業提心吊膽，巨大的經濟損失早已不知如何計算？而這一切的損害，最後承擔者，永遠都是臺灣人民！

蔡明忠不滿直言，更令人髮指的是，立委蔣萬安本於民意代表的身分，代替人民質詢行政院長蘇貞昌有關停電議題，竟還被「反質詢」地「問候先人」，顯然蘇貞昌對於蔣萬安所代表的市民力量，可說是輕蔑地不屑一顧。

又全臺大缺電時，蔡明忠指出，燒煤供電苦主仍是「臺中」市民，不但要承受「狂燒煤、救臺電」的錯誤能源政策，還要被迫成為「無聲被害人」。近日為了帶風向，林佳龍、蔡其昌等大官，拼命把空汚過錯甩鍋給市長盧秀燕，這樣的操作手法，儼然把臺中市民當成傻瓜對待。

基於「醫療行為要的是實際證據」的精神，蔡明忠呼籲政府，少說話、多做事，善待這片土地上的子民！