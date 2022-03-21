民進黨南投縣黨部主委羅美玲日前宣布，行政院中部辦公室執行長蔡培慧確定代表民進黨參選2022年南投縣長，但原本黨部決定以民調決定人選，可記者會卻是以「協調成功」來宣布候選人，引起地方熱議。對此，港媒認為，蔡培慧被視為總統蔡英文欽點對象，如今只靠協調就出線，綠營恐有分裂隱憂。

民進黨南投縣長選戰，經選對會上周協調並展開內部民調後，羅美玲19日宣布，民調期間雙方候選人均持續努力做媒體宣傳，來增加曝光度，期間也持續與埔里鎮長廖志城居中斡旋協商，最終在18日協調成功，集集鎮長陳紀衡經過通盤考量後決定退出選戰，並全力支持蔡培慧參選，替廣大縣民爭取更多建設與福利。

不過，港媒《中評網》今（21日）報導指出，民進黨在記者會上未公布民調數據，卻稱「協調成功」將提名蔡培慧，此舉引起地方熱議。據悉，蔡培慧為英系人馬，和蔡英文親近，因此蔡培慧2020南投立委選戰失利後，隨後被安排擔任行政院中辦執行長，外界認為就是為參選年底縣長選舉所做的準備。

但該評論分析，綠營基層對於蔡培慧參選有不同想法，儘管蔡故鄉在南投，但過去只曾擔任過不分區立委，2020參選立委又失利，地方實力也不足，這讓民進黨內青壯世代對其參選持保留態度，且黨內沒有公布民調結果，只強調協調蔡培慧出線，綠營地方派系是否服氣還有待觀察。