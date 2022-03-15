遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG經典手機遊戲《三國群英傳M》與台灣經典IP《霹靂布袋戲》跨界合作今（15）日正式登場，首波主打活動推出霹靂自選小武魂、限定稱號「霹靂降九州」、素還真、一頁書、亂世狂刀、葉小釵獨特化身等超值虛寶，更推出了強勁的超級世界王供玩家挑戰。

英雄到來，危機再起

在各路英雄好漢共同集氣下，終於開啟次元通道，召喚四位霹靂英雄前來支援。但亂世尚未平定，新的威脅便接踵而至。狡猾的妖化「張角」趁眾人不備，施展禁術「鏡像」複製四位霹靂英雄，並使他們幻化為超級世界王，肆意破壞九州大陸，霹靂英雄本尊們將與玩家攜手抵禦強敵，為平定九州、拯救蒼生而戰！

群英集結，抵禦強敵

化身霹靂，迎戰九州

《三國群英傳M》×《霹靂布袋戲》跨界合作今日登場，首波開放四位霹靂經典英雄角色「素還真」、「一頁書」、「亂世狂刀」、「葉小釵」，推出化身、武魂、超級世界王等聯動內容，玩家可自由變換喜愛的霹靂英雄，對應技能也會大幅增強，擁有技壓群雄的能力。此外，玩家在活動期間登入遊戲且達指定條件，即可領取「霹靂自選小武魂」，不僅可獲得獨特外型，還能提升屬性。還有更多精彩活動將一一釋出，千萬不能錯過！

霹靂系列化身，全新登場。

漢銖現世，霹靂聯動橘色化身登場

為慶祝霹靂英雄的到來，官方也特別將玩家們最喜愛的國戰獎勵調整為全新貨幣「漢銖」，除了可以用來兌換補給品及裝備之外，還有機會獲得與霹靂聯動的全新橘色化身，增添強大戰力。除此之外，本次活動檔期中，也將開放玩家高度追求的「紅色化身」覺醒，覺醒後不僅能獲得能力上的大幅提升，在針對技能PVP傷害上，也會有大幅的增加，想必能成為在戰場上更加活躍的存在。

近期將開放紅色化身覺醒!

人氣Coser站台，霹靂週邊大放送

官方還特地邀請《霹靂布袋戲》知名Coser「殺氣」助陣，見證本次跨界合作，「殺氣」曾獲國內外多項Cosplay大獎殊榮，扮演霹靂角色已有多年經驗，對於《霹靂布袋戲》與人物特性也十分了解，將藉由她的參與一起帶領玩家感受霹靂魅力。此外，Facebook粉絲團還會陸續舉辦多項抽獎活動，送出豐富的霹靂週邊，詳情請持續鎖定《三國群英傳M》官方粉絲團。