宇峻奧汀自製線上遊戲《三國群英傳 2.5 online》於今日（19）進行「決戰惡勢力」改版，玩家可與全新「惡勢力武魂」－「紅玉」、「龍彩荷」、「豁兒赤」，

一同體驗與惡的距離。除此之外，本次改版也新增了萬眾期待的「巔峰士兵」、「三階巔峰」、「軍團戰術」等，供玩家們盡情享受帶兵作戰樂趣。

「惡勢力武魂」ＰＶＰ霸中之主

在「決戰惡勢力」改版中玩家有機會化身PVP霸主武魂「紅玉」、「龍彩荷」、「豁兒赤」，體驗惡霸的快感。現實不能做的事，在這裡讓您盡情體驗！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

巔峰級士兵「機皇」，願與君助陣

「三國群英傳系列」精髓，一人之下、萬兵之上。

全新巔峰級士兵來臨，將再度掀起一波帶兵打仗風潮！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

新技能、專長、軍團戰術等多項系統，強勢推出，讓您國戰殺敵所向披靡

此次「決戰惡勢力」改版為所有職業都追加了全新的強力技能！此外還搭配全新的巔峰專長。士兵都大幅提升了，主角怎能落後於兵？

合心齊力，打造軍團，戰術提升，獨霸一方！一個人很可以，多個人更可以！

此次更新了軍團戰術，讓玩家們來體驗全新的《三國群英傳 2.5 online》！眾多精彩遊戲內容及改版系列活動，都在不容錯過的《三國群英傳 2.5 online》－「決戰惡勢力」改版！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

更多改版活動訊息，請鎖定官方網站唷！

《三國群英傳 2.5 online》，全新「決戰惡勢力」資料片改版，重溫十年經典，體驗永恆光輝，找回最初的國戰激情！！