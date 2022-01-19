《三國群英傳 2.5 online》全新改版！ 惡霸來襲 號召舊雨新知一同前往討伐!

宇峻奧汀自製線上遊戲《三國群英傳 2.5 online》於今日（19）進行「決戰惡勢力」改版，玩家可與全新「惡勢力武魂」－「紅玉」、「龍彩荷」、「豁兒赤」，
一同體驗與惡的距離。除此之外，本次改版也新增了萬眾期待的「巔峰士兵」、「三階巔峰」、「軍團戰術」等，供玩家們盡情享受帶兵作戰樂趣。
「惡勢力武魂」ＰＶＰ霸中之主
在「決戰惡勢力」改版中玩家有機會化身PVP霸主武魂「紅玉」、「龍彩荷」、「豁兒赤」，體驗惡霸的快感。現實不能做的事，在這裡讓您盡情體驗！
巔峰級士兵「機皇」，願與君助陣
「三國群英傳系列」精髓，一人之下、萬兵之上。
全新巔峰級士兵來臨，將再度掀起一波帶兵打仗風潮！
新技能、專長、軍團戰術等多項系統，強勢推出，讓您國戰殺敵所向披靡
此次「決戰惡勢力」改版為所有職業都追加了全新的強力技能！此外還搭配全新的巔峰專長。士兵都大幅提升了，主角怎能落後於兵？
合心齊力，打造軍團，戰術提升，獨霸一方！一個人很可以，多個人更可以！
此次更新了軍團戰術，讓玩家們來體驗全新的《三國群英傳 2.5 online》！眾多精彩遊戲內容及改版系列活動，都在不容錯過的《三國群英傳 2.5 online》－「決戰惡勢力」改版！
更多改版活動訊息，請鎖定官方網站唷！
《三國群英傳 2.5 online》，全新「決戰惡勢力」資料片改版，重溫十年經典，體驗永恆光輝，找回最初的國戰激情！！
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