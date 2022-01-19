宇峻奧汀預於2021年冬季發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》，今(19)日官方公開新年改版內容，加入「蒐藏室」、「賽季PVP」、「新年換裝角色」等全新內容，邀請玩家們先睹為快！

新年限定主題活動—「好孩子的新年願望」

為了迎接即將到來的新年，鼴鼠之家的冒險者們也全數動員起來，展開了各式各樣的新年準備活動，包含大掃除、準備派對料理等等，當然也不能忘記最重要的團圓聚會與新春參拜。正好位於鼴鼠之家附近有個小型神社，剛結束大掃除的特異點們，受託前往當地探查環境，誰都沒想到會遇到意想不到的狀況，究竟特異點們能否順利完成這次的新年準備活動呢？

經典 IP《永恆星語》正統續作！《永恆星語：燐光起源》新年改版內容大公開！

 「賽季PVP」、「蒐藏室」兩大系統推出！

激烈刺激的賽季PVP即將展開！

1/26(三)12:00至1/31(一)23:59將開啟為期6天的「新年挑戰賽」，本次賽季PVP僅可使用「物理屬性」之角色，挑戰對手獲取積分，並贏得新年活動限定「白不倒翁魔械蛋」與其他豐富的獎勵！達到指定積分，也可獲得對應積分的稱號，分別為「至高阿那帕」、「阿那帕」、「英雄」、「將軍」、「傳說」、「精銳」、「輝煌」、「戰士」，各位玩家們抓緊時間來挑戰吧！

經典 IP《永恆星語》正統續作！《永恆星語：燐光起源》新年改版內容大公開！

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蒐藏室系統開啟！解鎖成就並獲得獎勵！

共分為六種成就項目，只要蒐集完各成就指定的角色，達成目標即可獲得獎勵！

其中角色需達到指定星數，才可獲得相對應的照片，CG圖角色需達5星，照片角色需達4星，各位玩家們快來蒐集吧！

目前開放以下六個成就項目：

心情日記：伊斯特巴爾、幽夢、芭芭姆特、凱瑟琳、夜宴‧莉朵麗

白晝時光：艾葳琳達、桐花、艾莉安娜、媚美魔、哈默蒂、緋紅‧霜

黑夜時刻：龍塚、闇琉璃、天薙劍姬、露易絲、黛墮、薔郁、阿迦瑟、落日‧伊斯特巴爾

冒險國度「賽亞」：艾麗雅、凱蒂

魔法之國「尤里」：闇琉璃、古露露、白藜、媚美魔、艾斯塔

戰鬥國度「希德」：龍塚、伊斯特巴爾、菈美希思、艾莉安娜

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 恭賀新年！三位換裝角色搶先看！

春雪精靈—春雪‧菲碧

如小動物般無害可愛的少女，看起來正準備出門參與年節時期的聚會。這名有著甜美笑容的女孩子，是出生精靈國度菲茵，隸屬於芙莉迦教會的高階神職者，她能有什麼壞心眼與危險性呢？當然是沒有囉。容易受到驚嚇，儘管本身做事努力認真，也是能好好溝通的類型，但不知道為何，如果持續盯著她看，她會變得緊張起來，甚至開始會感覺到胃痛，因而與她相處時，最好不要一直盯著她看。

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落日劍客—落日‧伊斯特巴爾

名為伊斯特巴爾的年輕男子，是劍術卓越的劍客，也是過往戰鬥國度希德對外征戰的利劍。而這段輝煌的歷史已隨著黑霧侵蝕大地而落幕。當他再次甦醒，睜開眼睛看著阿維陀斯大陸，哪裡都沒有他效忠的國度與侍奉的主君，但是他堅信會找到的，不論是他的歸處…還是他的主君。

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手持緋紅紙傘的劍客少女，霜在樹林間穿梭、沿著屋梁行走、站在搖搖欲墜的遺跡建築頂端從高處往下看。充滿自信，對自己毫不懷疑，但她相當缺乏生活常識，太相信她的話可能會被誤導。攜帶名為「白星黑月」的兩柄長劍，雖然不是她的慣用武器，但可想而知也十分危險。霜為了迎接期待已久的年節慶典，一隻手要忙著撐傘遮蔽落下的雪花、另一隻手則拿著有著吉祥寓意的羽子板，於是危險的武器就這樣淪為裝飾。

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永恆星語：燐光起源》預祝各位玩家新年快樂！官方也將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。