為迎接金虎年，夢時代自1/29至2/6全館指定櫃消費滿3000元送300元電子特別券，持icash Pay 或icash2.0消費滿3000再加送300元電子抵用券，顧客消費3000元最高可享回饋600元！年節換新機，3C業種指定商品單筆消費5000元贈300元電子特別券。持華南夢時代聯名卡付款滿3000元贈100元電子抵用券。

夢時代表示，為熱鬧迎接農曆新年，連續推出好康優惠。大年初一到初六全館指定櫃單筆消費滿2000元即贈刮刮卡1張，每天送出1隻市值高達約6萬元黃金虎；初二會員回娘家，不限消費金額享OPEN POINT點數8倍贈，以icash Pay綁定夢時代聯名卡消費再加贈3% OPEN POINT點數(每戶回饋上限300點)；1/21(五)起於夢時代App扣OPEN POINT 20點報名初三搏杯大賽、當日完賽即可獲得車城福安宮虎年錢母及開喜烏龍茶；初四迎財神，夢時代1樓幸福廣場將發放限量200份10倍紅包兌換券、開喜烏龍茶乙瓶，持財神10倍紅包兌換券至6F贈獎中心扣OPEN POINT點數5點，即可放大10倍兌換50元電子特別券，讓民眾新年好運連連，瑞虎豐年！

今年夢時代首次結合線上線下，大年初一(2/1)凌晨0點起可於ibon平台線上100元購買限量1688份金虎3倍福袋，直接回饋300元，讓您100元3倍放大變300元，初一憑ibon紙本票券直接到夢時代領取，現場再加碼贈送金虎刮刮卡，中獎率高達20%，有機會刮中66張台灣彩券刮刮卡、正負零除濕機、Nespresso膠囊咖啡機等多項大獎，總獎項金額近17萬元，讓大家金虎年好運不停歇！

同時，夢時代將於大年初一邀請兩廣龍獅戰鼓團，由舞獅引領顧客入館，共同感受虎年新春熱鬧氣氛，並於門口發放福虎刮刮卡兩館共限量888份，即刮即送，人人有獎，有機會刮中夢時代禮券1000元！此外，今年夢時代更與車城福安宮合作，民眾可於統一時代百貨高雄店大門口前時代廣場，投入一元兌換土地公加持的一元錢母，祈求金虎年招財又進寶。