遠東商銀財富管理YouTube頻道「小遠贏了」為歡慶改版滿周年，特別創作頻道專屬同名主題曲，邀請大嘻哈時代歌手阿夫Suhf為十樂品牌價值譜曲，並結合小遠家族密訓的型男及靚女Youtuber拍攝MV。

遠東商銀表示，「小遠贏了」MV上架不到二十天，即躍上耶誕節最熱門大型活動「新北市歡樂耶誕城」演唱會現場大螢幕，MV中阿夫Suhf結合小遠精彩的互動，成功吸引現場數十萬民眾關注，打響遠東商銀的十樂品牌價值。

遠東商銀指出「小遠贏了」頻道以十樂品牌價值為初衷多元發展，傳遞「樂富、樂知、樂享、樂創、樂益、樂家、樂居、樂融、樂遊、樂信」的美好價值，每周上映影片與大眾分享樂活秘技、達人新知及理財觀念，並提供市場觀點，協助大眾掌握市場趨勢。

遠東商銀指出，這次創作頻道同名主題曲，過程經過多次規劃與溝通，MV則選定該行城中分行拍攝，藉由年代風華的反差感，讓歌曲與劇情帶領大家回想剛出社會的自己，以及後來如何期待成為有用的大人，即使過程受到挫折、失望或傷心，因有前輩及好心人的指引，慢慢找回自信。

遠東商銀個金副總經理張小倩感性說：「聽歌令人開心，故此次搭配財富管理十樂價值製作同名主題曲，希望化十樂為優美旋律，並藉勵志MV故事鼓勵努力不懈的人。」用歌曲自然哼出希望與自信的未來，讓每個人隨時都能將十樂Keep on my mind。

「小遠贏了」自媒體頻道經過一年經營，獲得許多鐵粉喜愛，另同步結合FB及Line官方帳號，於各節日創造話題與客戶互動，利用兒童節號召家人從影片中找任務、母親節孩子吃誠實豆沙包療癒的童言童語及分享小小巴菲特養成計畫等，頻道累積觀看數達百萬人次以上，張小倩強調未來將持續發揮企業社會責任，創造更有意義的影片並發揮影響力，期望遠東商銀財富管理不只是最溫暖的財富管家，也是友善社會的好榜樣。