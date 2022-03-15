台灣連日來停電事故不斷，國門桃園機場更是在11日晚間大停電，引發民怨，事後經調查為2名外包工人剪斷所致，然而此番說法引起廣大民眾質疑，台北市議員侯漢廷更直接在臉書PO文揭發2大疑點，痛批是誰編的爛劇本，應該請人親自示範一下如何剪斷高壓電纜。

侯漢廷在臉書PO文「油壓剪剪高壓電纜？」，他提出質疑，包括誰能入侵到桃園機場內偷偷摸摸剪電纜，而且剪高壓電纜只會被電擊灼傷爆炸，工人竟然還可以剪成功，根本天生神力。

侯漢廷諷刺，能夠剪高壓電纜還不被灼傷的，只有《航海王》的魯夫、雷神索爾與《寶可夢》的皮卡丘，大酸「這種爛劇本到底是誰想的？放這種風聲的人應該親自示範剪一下」，他更嘲諷，一堆綠營側翼還趁機附和喊第五縱隊在台灣人為破壞，直呼不讀書真的很可怕。

事實上，偷剪電纜說也在PTT上持續發酵，有鄉民就質疑，現場地上明明就有未通電的電纜，工人卻堅持要偷通電中的高壓電纜，「是我跟不上現代人的思維嗎」；另一名鄉民也不解，指出未斷電的高壓電纜，斷掉就是直接短路爆炸，且高壓電纜直徑都在50mm以上， 用油壓剪就要花一堆時間，更何況還是通電中的電纜，工人竟然還安全無事，根本台灣奇蹟。

網友也紛紛留言：「高壓電纜連馬路都能熔，結果人沒事被抓」、「搞不好人家天生神力啊」、「說停電之後才剪我還相信」、「黨的意志>物理法則」、「真的有這兩個人嗎」、「沒斷電敢剪高壓電纜，還是機場的，我猜不透啊」、「黨說有就有」、「地上沒電的不偷去偷天花板的，反正我信了」、「有電的比較貴，我猜他們邏輯是這樣想」、「你這問題很不健康」。