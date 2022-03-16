新北市議員宋雨蓁宣布退出國民黨，她今日舉行記者會強調，國民黨長期對原住民政策忽視，她多次溝通沒有結果，差距過大只能彼此祝福，她強調，她不認為自己退黨會影響黨的進步跟團結，但希望她的退黨，能夠喚起黨對原住民的重視。

宋雨蓁表示，很多人都臆測她是否要靠攏其他政黨，但她強調離開國民黨就是希望沒有包袱，沒有政黨框架，能為族人事務發聲，今天離開國民黨不可能再靠攏其他政黨，讓其他政黨框架束縛她。

宋雨蓁舉核廢料議題為例，最後還是會選擇影響全國人民最小的偏鄉與原鄉掩埋，她無法拿族人百年後權益當作交換條件，主席朱立倫在擔任市長時認為核廢料沒有完整解決方法就不該貿然重啟核四，不知為何會改變，影響族人，她就要捍衛到底。

宋雨蓁說，原住民長輩對國民黨非常忠貞，不過年輕族人受過高等教育，有自己思考能力，更會影響老人家投票意願，從這幾次選舉山原鐵藍票區出現民進黨立委，已經是很大警訊，她若持續順從黨意忽視民意，自己也會被民眾淘汰被族人唾棄。

宋雨蓁說，她退到無黨，不一定會跟黨變成敵人，她也認為個人退黨不會影響黨的團結與進步，但她強調，希望她個人退黨，喚醒國民黨對原住民族的重視。