應全國民眾敲碗要求，南北4大主廚強強聯手「宋江大宴」的辦桌料理，26日(六)將在內門順賢宮重磅登場，看精彩藝陣表演吃傳統總舖師料理，人生一大享受。為宣傳內門總舖師的絕佳手藝，高市府觀光局舉辦封肉大胃王比賽，發出特別動員令，號召高雄人自覺食量驚人、或想吃愛吃想成名的英雄(雌)好漢，請立馬來報名，決賽時若吃贏美女大胃王關主，即可將5萬元高額獎金帶回家！

觀光局進一步說明，內門傳統辦桌宴是全國知名的在地美食，內門總舖師的好手藝聞名遐邇，而吮指回味的封肉是傳統辦桌的代表菜之一，觀光局特選定封肉作為高雄大胃王初賽唯一指定項目，廣徵有志成為高雄大胃王的市民，並以能提出證明自己食量的影片或照片者，擇優挑選10名參加初賽，訂於本周日(20日)下午2時，於高雄義享天地1樓戶外廣場舉行，由現場20分鐘內吃最多的前3名選手進入決賽。

觀光局表示，決賽將於4月1日在內門順賢宮舉行，屆時將對上觀光局特別力邀也是高雄人的關主－曾在35分鐘完食3公斤牛肉的正妹大胃王「特盛吃貨艾嘉Abby」，除封肉外加入總舖師料理也是非常重要的一道菜-米糕，為比賽項目之一，進行一場高雄史上最激烈的辦桌料理大胃王pk決戰！挑戰關主成功者，將可獲得高額獎金新台幣5萬元，如挑戰失敗，也有獎金3,000元。觀光局再次溫馨提醒，報名參賽者必須是年滿二十歲的高雄市民，且參賽前必須簽下健康狀況切結書，請務必衡量自身狀況再來報名挑戰。

無法報名參加大胃王比賽的民眾也先別掃興，一樣可以手刀報名「宋江大宴」，就有機會吃到內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花等三位頂尖總鋪師的正宗辦桌料理，尤其三位大師的各自獨門封肉料理，都是嚴選肥瘦勻稱的台灣豬後腿庫肉，先將外皮炸至金黃酥脆、逼出多餘油脂，再以各家獨門傳承功法熬燉滷，最後呈現出皮脆彈口不油膩，肉質滑嫩滿溢膠質的「封官大吉鑼鼓喧」、「比翼雙飛永同心」及「臥虎藏龍一品封」，誰說食神等級料理只在電影中才能一現，來內門「宋江大宴」，讓你一口氣體會食神級大廚的頂尖拿手絕活，沒來過「宋江大宴」，就不算吃過最正宗的辦桌料理啦！