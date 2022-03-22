在發放旗津券吸引大量旅客提升商機後，觀光局接棒推出的《我在旗津，我很Fun心》挺旗津系列活動，將於3月25日正式開跑，每個週末都有精彩節目，結合主題音樂、創意市集、沙灘運動、夜間光環境等元素主題，而首(25)日將先以搖滾樂團熱血演出 high翻旗津夜晚，26日再由金曲歌王許富凱、歌后黃妃壓軸開唱，名作詞家許常德也特別創作歌曲《渡過幸福》邀市民同唱，令人耳目一新的旗津，絕對不能錯過，讓你領旗津券、開心吃、fun心玩，一路狂歡到8月底！

觀光局近期在沙灘步道更打造「藍眼淚」的夢幻光環境，還有高人氣的台灣燈會作品移置旗津續展、IG打卡熱點旗津波波草園、海景第一排的豪華露營區、旗津道酒店的海鮮美食佐以優美音樂等觀光亮點，都等著旅客來親身體驗分享。接著還有美食啤酒節及黑沙玩藝節等品牌活動，也將陸續與大家見面，今夏的旗津熱鬧非凡，肯定讓你玩到不想回家。

這次的活動觀光局更邀請了高雄之光，知名作詞家許常德擔任代言人，許常德出身高雄，即使日後至台北發展，仍不忘每年回到旗津天后宮拜拜，旗津對他來說是故鄉、是信仰、更是愛。許常德特別設計了「渡過幸福」活動，只要從鼓山輪渡站搭船往旗津，去程時可以拿到一張「渡過」小卡，回程則可以拿到「幸福」小卡，讓你「渡過幸福」，收穫滿滿的旗津正能量。

觀光局透露，除高雄出身的眾多名人挺旗津，在地企業更是不遺餘力，只要於旗津活動現場拍照打卡，即可以抽到KTV的相關優惠。疫情過後，市府團隊投注許多心力，不只要讓旗津找回過往的風貌，更要讓旗津的美被更多人看見。