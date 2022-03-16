有些人總是顯得很臭屁，別人給他意見都不當一回事，相處起來很辛苦，生肖運勢網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬牛、虎、雞的人在職場上常常給人高傲、目中無人的印象，很容易引起同事的反感，難以找到志同道合的合作隊友。

▍1.生肖牛

屬牛人性格比較固執，在職場上如果有人質疑他們的意見，就會顯露出暴躁的一面，他們只要認定自己是對的，就完全聽不進去其他人的意見，就算其他人的方法真的比較好，他們也會一意孤行，堅持用自己的方法做事，對他們來說，如果有人跟自己意見不同，就要透過實際行動來證明給對方看，殊不知別人只覺得他們很固執又高傲，難以相處。

▍2.生肖虎

不可否認，屬虎人的確具有領導氣勢，他們有能力，決策果斷，跟他共事會感到很放心，但是他們太過自負，覺得自己是最棒的，其他人只是襯托自己的配角，這種心態之下，很容易表現出輕視他人的態度，又常常強勢的要其他人服從自己的意見，久而久之就會給人目中無人的印象，身邊朋友越來越少。

▍3.生肖雞

屬雞人會因為自卑而顯得很自大，為了掩飾自己的不足，他們會裝腔做勢，表現出充滿自信、看不起其他人的樣子，用這種方法來嚇唬對手，如果想要跟屬雞人來往，千萬不要被這種小技倆騙過去，只要仔細觀察就會發現他們只是紙老虎而已，完全不值得懼怕。