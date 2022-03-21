一般社會新鮮人進入職場，會跟著公司前輩學習，如果受到好前輩照料，對於職場菜鳥是不可多得的幸運。一名網友上網發文表示，自己進入職場後一直受到一名姐姐照顧，不過姐姐即將離職，讓她十分捨不得，也很感謝對方，但不少網友卻認為真相並沒如此美好。

原PO在Dcard發文表示，自己目前的工作是人生中的第一份工作，遇到一個對非常疼她的姐姐，對方總是很有耐心指導工作，平時一些小舉動也讓原PO感到很暖心，「跟她一起上班是真的很快樂，每天都很期待跟她一起上班」。

不過近期得知姐姐將要離職，坦言心情很難過不捨，但也明白姐姐上班真的很累，不僅忙到沒時間吃飯，甚至要加班弄到很晚。自己心裡也很矛盾，認為姐姐換新環境比較好，又很捨不得她走，很希望她可以繼續留下來。

有網友認為原PO很幸運，「能在工作上遇到對的同事伙伴也是很棒的緣份」、「延續善良姊姊的精神繼續幫助新人」、「或許你可以寫張小卡片感謝她」、「好同事可遇不可求」、「好同事不容易，很多人的工作環境，忍氣吞聲的不開心」。

不過也有網友換個想法解釋，因為妳是姐姐的接班人，她不得不耐心地教導妳，怕妳太害怕會跑得比她快，才成為妳的保護傘，「讓妳安安穩穩地給我乖乖待在這，這樣老娘我才可以安心的離開。」此番論點也獲得其他人認同，「果然有上過班」、「笑死，完全說出我的心聲」、「被你說完，姐姐在原PO的形象都要崩壞了」。