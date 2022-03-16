百貨家電通路商集雅社（2937）營收、獲利已連6年創高，總經理蘇在基16日表示，今年門市目標展至70店，到目前為止已展4家新店，後續還有6家店要開，新竹以北為優先；此外，通膨壓力也讓白色家電陸續起漲，像是已接獲LG OLED電視等廠商4月起調漲，平均調幅在一成上下。

集雅社去年合併營收新台幣31.91億元，年增10.57％，稅後淨利為1.17億元，每股盈餘（EPS）為3.2元，年增1.59％，營收、獲利連續6年創新高，擬發放現金股利2.25元。

蘇在基表示，聚焦百貨、大型購物中心展店是主要策略與方向，今年全台仍有多家百貨與購物中心將開幕，也是集雅社積極搶攻的場域。今年到目前為止已展4家新店，包括新光三越集團旗下outlet「SKM Park」、三井台南outlet、遠百竹北店等，後續會再展6家，達成70家門市的目標。

未來展店區域仍以新竹以北發展為優先，主要是高雄百貨佈局已達95％，今年整體市況仍看好股市、房市帶動的成長動能，尤其是股市獲利提高，房市買氣旺，添購家電家具等遞延效應佳；以客層消費力來說，北部消費市場高客單，也會成為今年營收成長新動能，其中，電視還是消費最大宗，尤其大台北地區對高規、頂規的電視接受度相對高，中南部則傾向俗擱大碗。

集雅社同時指出，近兩年即使通膨壓力與缺晶片導致交貨遞延，但整體毛利率仍守住，平均在24-26％之間，且近期新開店包括義大、SKM Park、三井outlet台南等均有助庫存去化，相對成為去化庫存，減少庫存壓力守住毛利。