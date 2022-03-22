環保署去年元旦起推動實施「聲音照相-科技執法」，截至今年1月底全國共有86套設備，經判斷明確屬車輛行駛噪音超標而直接開罰告發者計1,216件，另通知到檢5,114件。

聲音照相科技執法已發揮遏止噪音車效果，受到住在道路旁的民眾歡迎，是政策滿意度近9成的設施。環保署統計每月皆有收到民眾寫信至署或地方政府爭取設置，盼聲音照相科技執法能納為住所附近道路的常規路測設備，回應各界的增加布設點需求，環保署提出中長程計畫整體規劃，中央將補助上億經費，預計116年時全台將合計設置306套設備。

依照道路速限分級訂定相應管制標準值，速限時速50公里以下者86分貝、50至70以下者90分貝。環保署表示，聲音照相不僅可壓制遏止噪音車，不當改裝或不當操駕行駛也將因噪音超標遭告發及通知到檢。

空保處處長蔡孟裕表示，科技執法上路迄今，透過各縣市政府主動配合政策並積極設置應用，環保署定期邀集各縣市分享檢討執行聲音照相之執法心得，以不斷精進聲音照相執法技巧，使全國告發數達1,216件。全台訴願案共30件，已有6成遭駁回，僅有2件撤銷，顯見這一年來科技執法程序，已有極高正確性而具有嚇阻效果。訴願者一為標示未達規範的1百公尺、一為車牌辨識錯誤後重新處分，蔡孟裕指出，針對此情形，環保署正在精進多車源辨識技術，未來即便3輛以上也能正確辨別。環保署並持續與各地環保局交流執法經驗，以排除困難並推出指引2.0。

目前全台已有20縣市啟動科技執法，澎湖縣亦已規劃中。環保署彙整110年地方科技執法的6大特色： 1.開罰最多：新北市，布點19處，共開罰353件，占開罰總數3成，均居全台之冠；2. 警示最多：台中市，轄區聲音照相警告標示共333處，為全台分布最廣，移動取締更達238場；3.山線查緝最強：台南市，聲音照相專攻山線172線、175線強力查緝，累計告發109件，還山區民眾安寧；4.運用最多元：苗栗縣，取締噪音車超標外，同時比對改裝車輛排氣檢驗，噪音與污染一次掌握；5.嚇阻最強：台北市，110年民眾陳情案件較109年陳情案件數下降42%；6.成案最高：彰化縣，平均一套設備可告發50輛次，為全台成案最高。

環保署強調，為回應民眾期待及加強提升地方執法的量能，該署已於110年順利再爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，將可進一步補助地方環保局購置執法設備，預計至116年全國整體規劃需求約306套。未來聲音照相除運用於使用中機動車輛噪音外，也正研發擴大發展應用於營建工程噪音取締，維護民眾生活安寧。